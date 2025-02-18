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Gaziantep'te gökyüzünde tanımlanamayan cisim! Ara verilen uçuşlar yeniden başladı

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#Gaziantep#Uçuş#Havalimanı
Gaziantepte gökyüzünde tanımlanamayan cisim Ara verilen uçuşlar yeniden başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 11:41

Gaziantep Havalimanı'nda, dün gece pilotların gökyüzünde ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor etmesi üzerine tedbiren hava trafiğine ara verilirken, radarlarda görünmeyen cismin ne olduğu tespit edilemedi. Araştırmaların ardından olumsuzluğa rastlanmaması üzerine 1 saat ara verilen hava trafiği de normale döndü.

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Gaziantep Havalimanı'nda dün gece saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce, durumu kontrol kulesine iletti. Güvenlik amacıyla havalimanı, uçak kalkış ve inişlerine tedbiren kapatıldı. Heyecana neden olan gelişme sonrası havalimanında alarm durumuna geçilirken, bölgede araştırma başlatıldı. Radarlardan yapılan taramalarda olumsuzluğa rastlanmazken, pilotların gördüğü cismin izinsiz uçurulan bir dron olabileceği kanaatine varıldı.

Gaziantepte gökyüzünde tanımlanamayan cisim Ara verilen uçuşlar yeniden başladı

Güvenlik birimlerinin de yaptığı araştırmada olumsuzluğa rastlanmaması üzerine 1 saatlik aranın ardından saat 23.00 itibarıyla Gaziantep Havalimanı'nda uçak kalkış ve inişlerine yeniden izin verildi. 

 

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#Gaziantep#Uçuş#Havalimanı

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