Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

#Yangın#Gaziantep#İtfaiye

Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları yoğun olarak sürerken fabrikanın bayram tatili nedeniyle boş olmasının faciayı önlediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Yangın, akşam saat 22.00 sıralarında Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bayram tatili nedeniyle kimsenin fabrikada olmadığı esnada fabrikadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Daha sonra fabrikanın depo kısmı bir anda alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri giderek büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Fabrika içerisinde yanıcı plastik maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın giderek büyüdü. Yangını kontrol altına almak için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

Haberin Devamı

BAYRAM TATİLİ FACİAYI ÖNLEDİ

Öte yandan bayram tatili nedeniyle fabrikada kimsenin olmaması ve çalışanların bayram izninde olmasının büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Yangına 25 itfaiye aracı ve 60 personelle müdahale çalışmaları sürerken yangının çevre fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Gaziantep#İtfaiye

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter