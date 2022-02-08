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Gaziantep'te FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

#Gaziantep#FETÖ#Adliye Yapılanması
Gaziantepte FETÖnün adliye yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 11 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 1 tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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#Gaziantep#FETÖ#Adliye Yapılanması

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