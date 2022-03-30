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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

#GAZİANTEP#Terör#Polis
Gaziantepte FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda kaydı olan ve örgütün sözde sorumlularıyla irtibatı bulunan, ByLock kullandığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.

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#GAZİANTEP#Terör#Polis

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