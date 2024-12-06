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Gaziantep’te feci kazada 3 can kaybı

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#GAZİANTEP#Kaza#Trafik
Gaziantep’te feci kazada 3 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 12:13

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde devrilen otomobildeki Burak Tiryaki (28), İsmail Gögebakan (25) ve Alparslan Öyke(30) öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Alaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Tiryaki'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Burak Tiryaki (28), İsmail Gögebakan (25) ve Alparslan Öyke’nin (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hakan Tiryaki ve Yunus Ağar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 arkadaşın cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna morguna götürüldü. Cenazeler, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep’te feci kazada 3 can kaybı

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Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#GAZİANTEP#Kaza#Trafik

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