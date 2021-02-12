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Gündem
Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- 
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te feci kaza! Özel halk otobüsü, taksiyle çarpışıp büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı

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Gaziantep'te özel halk otobüsü önce taksiyle çarpıştı, daha sonra yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada büfenin önünde sipariş bekleyen müşterilerden Suriye uyruklu Eyman Dabul (34) öldü, 7'si yolcu, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.

Gaziantepte feci kaza Özel halk otobüsü, taksiyle çarpışıp büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gaziantepte feci kaza Özel halk otobüsü, taksiyle çarpışıp büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı



KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği görüldü.

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