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Gaziantep'te feci kaza! Motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

#Gaziantep#Oğuzeli#Trafik Kazası
Gaziantepte feci kaza Motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, aynı yöne giden hafif ticari araca çarpan motosikletteki Yusuf Kanpolat (25) ile Fezali Pamuk (23) hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Dutluca Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kanpolat yönetiminde motosiklet, aynı yöne giden, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf Kanpolat yaşamını yitirdi, Fezali Pamuk ise yaralandı.

Çağırılan ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pamuk da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kanpolat ve Pamuk’un cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Gaziantep#Oğuzeli#Trafik Kazası

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