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Gaziantep'te feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Trafik Kazası#KAZA
Gaziantepte feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 12:19

Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Kaza, Gaziantep’in havaalanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Gaziantep istikametine giden otomobilde bulunan yabancı uyruklu Madal Ahmad (36), Sara Mustafa (32), Abdullah Ahmad (2) ile Havaalanı istikametine giden otomobilde bulunan Avukat Emre Özmen (28) ile Avukat Doğukan Küpeli (29) toplam 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine Kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden 5 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 28 yaşındaki Avukat Emre Özmen'in Gaziantep’in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen’in oğlu olduğu öğrenildi.

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#Gaziantep#Trafik Kazası#KAZA

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