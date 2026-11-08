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Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 2 ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep Trafik Kazası#Lastik Patlaması#İpek Yolu Kaza
Gaziantep’te feci kaza 2 ölü, 2 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 02:58

Gaziantep’te seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari araç kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

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Kaza, Gaziantep’te İpek Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken lastiği patlayan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AS 0359 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarparak ok gibi saplandı.

Gaziantep’te feci kaza 2 ölü, 2 ağır yaralı

Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Gaziantep’te feci kaza 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemelerin ardından, kimliklerinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep’te feci kaza 2 ölü, 2 ağır yaralı

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#Gaziantep Trafik Kazası#Lastik Patlaması#İpek Yolu Kaza

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