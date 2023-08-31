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Gaziantep'te feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
Gaziantepte feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 13:01

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 41'inci kilometresinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 41'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Halil Akaslan kontrolündeki otomobil ile Seydan Geniş'in kullandığı kamyonete çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Suriye uyruklu Ali Muhammed (29) hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Erol (35), kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Gaziantep#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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