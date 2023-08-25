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Gaziantep'te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

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#Trafik Kazası#Gaziantep#Kaza
Gaziantepte feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 07:32

Gaziantep’te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu aracı biçti. İlk belirlemelere göre 1, ölü 3 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep çevre yolunun İbrahimli mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne giden Mustafa Yoldaş (34) yönetimindeki 34FBY426 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Çevik (39) yönetimindeki çimento taşıyan 27 AKT 905 plakalı kamyon çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde boş araziye devrilen kamyonun şoförü Hasan Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziantepte feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Yaralanan Mustafa Yoldaş ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Hasan Çevik’in cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

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#Trafik Kazası#Gaziantep#Kaza

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