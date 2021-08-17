MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
GeriGündem Gaziantep'te feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Nizip Bölge Trafik İstasyon Amirliği yakınlarında, Şanlıurfa istikametinden gelen Ali Solgun idaresindeki 09 RB 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Emlik yönetimindeki 27 AKT 38 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Ali Solgun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Salih Altuntaş ve Yunus Emlik, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantepte feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Ali Solgun'un cenazesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılıp cenaze aracıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların gelirken çarpışması yer aldı.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi