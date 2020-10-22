MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te facia! Aynı yerde yarım saat arayla... 7 kişi yaralandı
GeriGündem Gaziantep'te facia! Aynı yerde yarım saat arayla... 7 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te facia! Aynı yerde yarım saat arayla... 7 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te facia! Aynı yerde yarım saat arayla... 7 kişi yaralandı
Abone Olgoogle-news

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, aynı yerde 30 dakika arayla meydana gelen iki kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 12’nci kilometresinde İçerisu Mahallesi yakınlarında öğleden sonra, meydana gelen kazada, Mehmet Kuş (59) yönetimindeki 27 S 6874 plakalı servis minibüsü, Mustafa Yasin Dağ’ın (22) kullandığı 48 M 7206 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrilen iki araçtaki sürücüler ve Edanur Topal ile Muhammet Ali Topal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Kuş ile Mustafa Yasin Dağ’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi, 2 kişi Gaziantep'e sevk edildi.

Aynı yerde yaklaşık yarım saat sonra bir kaza daha meydana geldi. Selahattin Kömürcü (52) yönetimindeki 07 HZ 068 plakalı otomobile Cihangir Mahsur’un (47) kullandığı 31 KGN 46 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan Ali Azar (45) yaralandı. Yaralılar, ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle