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Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi

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#Gaziantep#OSB#Patlama
Gaziantepte fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 15:02

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) makine fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Gaziantep 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yürüyen merdiven ve araç üstü ekipman imal eden fabrikada meydana geldi. Fabrikada vidanjörden kaynakladığı belirtilen patlamayı duyan işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, patlama sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 

ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden işçilerin ise Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç (25) olduğu ifade edildi. Kesiktaş ile Kılıç'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan Gaziantep Valisi Davul Gül ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu.

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Gaziantepte fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi

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#Gaziantep#OSB#Patlama

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