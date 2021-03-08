Gaziantep'te fabrikada çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi

Sabah saatlerinde 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasının fırın bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 17 işçiye ise ambulanslarda oksijen takviyesi yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.