Gaziantep’te fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Yangın, 5.Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık afad ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede fabrika saran yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevleriyle mücadelesi sürüyor.