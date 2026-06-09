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Gaziantep’te fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

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#Gaziantep#Yangın#5. Organize Sanayi
Gaziantep’te fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 10:58

Gaziantep’te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Yangın, 5.Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık afad ve polis ekibi sevk edildi.

Gaziantep’te fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede fabrika saran yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevleriyle mücadelesi sürüyor.

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#Gaziantep#Yangın#5. Organize Sanayi

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