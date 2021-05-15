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Gündem
Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te fabrika yangını

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Gaziantep’te fabrika yangını

GAZİANTEP’te, terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçiye, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

GATEM Bölgesi'nde bulunan terlik fabrikasında, sabah saatlerinde, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 5 işçiye ise ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

 

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