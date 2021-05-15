Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
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Gaziantep’te fabrika yangını
GAZİANTEP’te, terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçiye, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
GATEM Bölgesi'nde bulunan terlik fabrikasında, sabah saatlerinde, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 5 işçiye ise ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.
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