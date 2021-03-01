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Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te, evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası

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Gaziantep'te, evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası
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GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 9 kişiye kısıtlamayı ihlal ve kumar oynamaktan toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığını bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmanın ardından adrese operasyon düzenlendi. Baskında polisin geldiğini görünce gizlenmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilere ayrıca, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme' ve 'kumar oynamak' suçlarından 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

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