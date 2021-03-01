Gaziantep'te, evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığını bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmanın ardından adrese operasyon düzenlendi. Baskında polisin geldiğini görünce gizlenmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilere ayrıca, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme' ve 'kumar oynamak' suçlarından 15 bin lira idari para cezası uygulandı.