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Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini öldürüp yaşamına son verdi

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#Eyüp Atar#Esengül Doğu#Cinayet
Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini öldürüp yaşamına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 14:05

Şehitkamil ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Eyüp Atar isimli şahıs, eski eşi Esengül Doğu’yu bıçakla katletti. Eyüp Atar, daha sonra kendini asarak intihar etti.

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Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi Hamidiye Caddesi’nde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre; cezaevinden izinli olarak çıkan Eyüp Atar, 2 yıl önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Gülseren Doğu'nun evine geldi.

Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini öldürüp yaşamına son verdi

İkili arasında gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp Atar, eline geçirdiği bıçakla Gülseren Doğu'yu vücudunun değişik yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Eyüp Atar, daha sonra kendini asarak yaşamına son verdi.

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Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini öldürüp yaşamına son verdi

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CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Gülseren'den haber alamayan aile yakınları, bu sabah gittikleri evde cansız bedenlerle karşılaştı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cansız bedenler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra cenazeler, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Eyüp Atar#Esengül Doğu#Cinayet

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