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Gaziantep'te erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

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#Gaziantep#Cinayet#Tutuklama
Gaziantepte erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 12:49

Gaziantep'te Kozanlı Mahallesi'nde erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı (45) göğsünden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Bulguroğlu'nun (34), ifadesi ortaya çıktı. Mevlüde Bulguroğlu ifadesinde İbrahim Patlar'ın kendisini darbettiği sırada eline aldığı bıçağı rastgele savurduğunu i öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Bulguroğlu, tutuklandı.

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Olay, 24 Ağustos gecesi Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Rezidanstaki dairede Mevlüde Bulguroğlu ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bulguroğlu, Patlar'ı göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mevlüde Bulguroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

"BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM"

Mevlüde Bulguroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Bulguroğlu, ifadesinde İbrahim Patlar ile aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu ve tartışmanın ardından darbedildiğini söyledi.

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Darp sırasında eline aldığı bıçağı rastgele savurduğunu ifade eden Bulguroğlu, öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Mevlüde Bulguroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

 

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#Gaziantep#Cinayet#Tutuklama

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