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Hasan KIRMIZITAŞ- Mahir ALAN/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Gaziantep’te elyaf fabrikasında büyük yangın

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Gaziantep’te elyaf fabrikasında büyük yangın
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Gaziantep'te bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 7 bin metrekare alana kurulu elyaf fabrikasının geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 30'u aşkın itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde itfaiye personeli sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, iş makineleri de fabrika ve depoların dış duvarlarını yıkarak alevlere daha rahat müdahale edilmesini sağladı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, 112 sağlık ekipleri dumandan etkilenen bazı kişilere oksijen takviyesi yaptı.

Gaziantep’te elyaf fabrikasında büyük yangın

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da olay yerine gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan fabrikadaki yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Gaziantep’te elyaf fabrikasında büyük yangın

 

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