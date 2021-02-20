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Haber Giriş: 20.02.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te ele geçirildi! Orta Çağ'a ait ve 340 santimetre uzunluğunda...

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Gaziantep'te ele geçirildi! Orta Çağ'a ait ve 340 santimetre uzunluğunda...
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Gaziantep'te üzerinde İbranice yazıların ve ve şeytan figürlerinin bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki piton yılanı derisini satmaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı yılan derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.K. ve M.E'nin elinde bazı tarihi eserlerin olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve M.E'yi müşteri beklerken suç üstü yakaladı.

Gaziantepte ele geçirildi Orta Çağa ait ve 340 santimetre uzunluğunda...
Adreste arama yapan ekipler, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

Gaziantepte ele geçirildi Orta Çağa ait ve 340 santimetre uzunluğunda...

Şanlıurfada ele geçirildi Ortaçağdan kalma ve 4 metre uzunluğunda...
Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'dan kalma ve 4 metre uzunluğunda...
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