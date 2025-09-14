×
Gaziantep'te El Kaide ve DEAŞ’a darbe! 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 19:49

Gaziantep'te El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.

KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 223 fişek, kılıç ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

 

