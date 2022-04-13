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Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti! Scooter kullanan Ezgi öldü, Şimal ağır yaralı

#Gaziantep#Ezgi Alya Yiğit#Scooter

Gaziantep'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dershaneden çıktıktan sonra scooter'ları ile yol kenarında seyir halinde olan genç kızlara çarptı. Feci kazada, 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken, Şimal Toprak ağır yaralandı. Olay sonrası hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cenazesi ailesine teslim edilirken, yaralı kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaza, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Osman S. (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı Mercedes marka araç, dershaneden çıktıktan sonra scooter'ları ile yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit (17) ile Şimal Toprak'a (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek bir süre savrulan genç kızlar ağır yaralandı.

GENÇ KIZLARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Gaziantep'te özel bir kolejde eğitim gördükleri öğrenilen ve feci kazada ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Ezgi Alya Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimal Toprak'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Gaziantepte ehliyetsiz sürücü dehşeti Scooter kullanan Ezgi öldü, Şimal ağır yaralı
Şimal Toprak ağır yaralandı

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Feci kaza sonrası hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan genç kızlardan birinin ölümüne, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Osman S. isimli 17 yaşındaki otomobil sürücüsü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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#Gaziantep#Ezgi Alya Yiğit#Scooter

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