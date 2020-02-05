Gaziantep’te, ehliyet sınavında 11 ‘joker’ gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’te dün yapılan ehliyet sınavına, bazı adayların kendi yerlerine ‘joker’ olarak adlandırılan başka kişileri sokacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sınavlara başkalarının yerine girdiğini saptadığı 11 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.