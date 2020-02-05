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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 14:39,Son Güncelleme:/

Gaziantep’te durakta yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP’te, otobüs duraklarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep’te son bir hafta içerisinde 2 kişi polise başvurarak otobüse bindikleri sırada çantalarındaki cüzdan ve telefonlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mağdurların bindikleri otobüslerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda durakta otobüse binen 2 kişinin, aynı şahıs tarafından yankesicilik yöntemiyle soyulduğu belirlendi. Kimliği de saptanan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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