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Gaziantep'te düğünde korkutan anlar: Salonun ortasına düştü

#Gaziantep#Şahinbey#Düğün

Gaziantep'te bir düğün salonunda üst kattaki atölyede çalışan işçi alçıpan tavana basınca düğün alanının ortasına düştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken düğünün davetsiz misafiri davetlileri hem şoke etti hem de korkuttu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunda düğün yapılırken salonun üst katındaki atölyede çalışan bir işçi alçıpan tavana bastı. İşçinin ağırlığına dayanamayan alçıpan tavan kırıldı. Kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere olan işçi ise bir süre tutunmaya çalışınca havada asılı kaldı. Havada asılı kalan işçi, daha fazla dayanamayarak düğün alanının ortasına düştü.

Gaziantepte düğünde korkutan anlar: Salonun ortasına düştü

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O esnada düğünde eğlenen vatandaşları hem korkutan hem de şoke eden anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere ve güçlükle tutunan işçinin çırpınma anları yer aldı.

Gaziantepte düğünde korkutan anlar: Salonun ortasına düştü

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Düşmemek için bir süre dayanan işçinin daha fazla dayanamayarak salonun ortasına düşmesi ise dikkat çekti. İşçinin düştüğü anlarda salondakilerin çığlık atması da görüntülere yansıdı.

Öte yandan düşen işçinin, düşme anından hemen önce alınan önlem nedeniyle olayı herhangi bir yara almadan atlattığı öğrenildi.

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#Gaziantep#Şahinbey#Düğün

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