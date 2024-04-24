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Gaziantep'te dolmuşta iğrenç olay! Valilik'ten açıklama: Gözaltına alındı

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#Gaziantep#Şehitkamil#Dolmuş
Gaziantepte dolmuşta iğrenç olay Valilikten açıklama: Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 14:07

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde dolmuşta uygunsuz hareketler yapan şüpheli, vatandaşlar tarafından kaydedilerek deşifre edildi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışma sonucu A.İ isimli şahıs yakalanmış ve gözaltına alınarak adli süreç başlamıştır" denildi.

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Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan dolmuşta A.İ. isimli kişi kimseye aldırış etmeden cinsel organıyla oynadı. A.İ. vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine binlerce tepki paylaşımı yapılırken konu ile ilgili il emniyet müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI

Konu ile ilgili "Gereği Yapıldı" başlığıyla açıklama yapan Gaziantep Valiliği tarafından, "İlimizde şehir içi dolmuşlarından birinde uygunsuz ve ahlak dışı hareketler yapan bir şahsın görüntülerinin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine emniyet güçlerimizin yaptığı çalışma sonucu A.İ isimli şahıs yakalanmış ve gözaltına alınarak adli süreç başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

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#Gaziantep#Şehitkamil#Dolmuş

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