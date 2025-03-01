Gaziantep'te 'dolandırıcılık operasyonu': 39 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep’te bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda dijital materyal, 130 bin 700 TL, 290 Euro ve başkalarına ait kimlik kartları ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.