Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te dev kaçakçılık operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Kaçakçılık#Operasyon
Gaziantepte dev kaçakçılık operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 20:09

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 ton 900 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haberin Devamı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Ekim 2022 tarihleri arasında adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonu yaptı.

Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 1 ton 900 kilo kaçak tütün, 50 gram esrar, 18 adet captagon uyuşturucu hap, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin TL suçtan elde edilen gelir ve 1 adet sahte plaka ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 41 olaya müdahale edilerek 44 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Kaçakçılık#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller