HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te dehşet! Parkta uyardığı kişi tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü

Gaziantep’te 60 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle uyardığı M.C.A. tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, bu sırada uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürdüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.’yü uyardı. Bunun üzerine M.C.A. ve Kayıkçı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.C.A., Ahmet Kayıkçı’yı motosiklet kaskı ile darbetti.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan Ahmet Kayıkçı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kayıkçı, doktorların müdahalesine karşın gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından saha taraması yapıp, güvenlik kamera kayıtlarında yaptığı incelemeyle M.C.A., ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

