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Gaziantep’te dehşet! İki grup arasında kavgada bir ölü

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#GAZİANTEP#Ahmet Alkurt#Gaziantep Üniversitesi Hastanesi
Gaziantep’te dehşet İki grup arasında kavgada bir ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 10:14

Gaziantep’te, iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçaklı alacak kavgasında Ahmet Alkurt hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Olay, gece geç saatlerde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Alkurt'un vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kadın ise bıçakla yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ilk müdahaleleri sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Alkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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#GAZİANTEP#Ahmet Alkurt#Gaziantep Üniversitesi Hastanesi

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