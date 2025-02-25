Gaziantep’te dehşet! İki grup arasında kavgada bir ölü

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Olay, gece geç saatlerde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Alkurt'un vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kadın ise bıçakla yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ilk müdahaleleri sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Alkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.