×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te dehşet... Havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu! Eşi dahil 6 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Cinayet#Ömer İzzetoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 13:13

Gaziantep'te Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu’nun (34) evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cesedi bulundu. Olaya ilişkin İzzetoğlu’nun eşi M.İ.'nin (30) de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, 6 Nisan’da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.

Gaziantepte dehşet... Havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu Eşi dahil 6 kişi gözaltında

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA PARÇALANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi. İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu. Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan’da alındığı belirlendi. 1 çocuk babası Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

Gaziantepte dehşet... Havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu Eşi dahil 6 kişi gözaltında

Haberin Devamı

EŞİ DE DAHİL 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Gaziantepte dehşet... Havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu Eşi dahil 6 kişi gözaltında

Gözden KaçmasınÖğretmen kızı Tuba Bahar Günaydını canice öldürdüÖğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın'ı canice öldürdü!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınSesleri kâbus sanıp uyuduktan sonra vahşete uyanmıştı Görüşme kaydı ortaya çıktı: Annem evde ölmüşSesleri kâbus sanıp uyuduktan sonra vahşete uyanmıştı! Görüşme kaydı ortaya çıktı: Annem evde ölmüşHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Cinayet#Ömer İzzetoğlu

BAKMADAN GEÇME!