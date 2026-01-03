×
Gaziantep'te markette dehşet anları! 11 yaşındaki çocuğu darbedip bıçakladı

#Gaziantep#Çocuğa Şiddet#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 16:26

Gaziantep'te akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.K., kendisinden kaçıp markete sığınan 11 yaşındaki H.E. isimli kız çocuğunu darbedip bıçakladı. Korkunç olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darbetmek istedi. 11 yaşındaki H.E., F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darbetmeye başladı. F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla çocuğu yaraladı.

TUTUKLANDI

Olay marketin güvenlik kamerasına yansırken, 11 yaşındaki H.E. esnafın müdahalesi ile kurtarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, F.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

