Gaziantep'te markette dehşet anları! 11 yaşındaki çocuğu darbedip bıçakladı

Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darbetmek istedi. 11 yaşındaki H.E., F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darbetmeye başladı. F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla çocuğu yaraladı.

TUTUKLANDI

Olay marketin güvenlik kamerasına yansırken, 11 yaşındaki H.E. esnafın müdahalesi ile kurtarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, F.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.