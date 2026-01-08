×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te dehşet! 17 yaşındaki kuaför kalfası, 15 yaşındaki eski iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Cinayet#Bıçaklama
Gaziantepte dehşet 17 yaşındaki kuaför kalfası, 15 yaşındaki eski iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 11:25

Gaziantep’te kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan 17 yaşındaki Abdullah Kaya, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı 15 yaşındaki D.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde, Binevler Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Kaya, 3 arkadaşıyla, iş yerinden izin alıp çıktı. Kaya, arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı D.K. ile karşılaştı. Arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. D.K. üzerinde taşıdığı bıçakla Abdullah Kaya’yı kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaçan D.K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınSuriyede son durum: Eller hep tetikte, çatışmalar gece boyu sürdüSuriye'de son durum: Eller hep tetikte, çatışmalar gece boyu sürdüHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınUzman isim, Suriyedeki çatışmaları değerlendirdi: Bardağı taşıran son damla...Uzman isim, Suriye'deki çatışmaları değerlendirdi: 'Bardağı taşıran son damla...'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Cinayet#Bıçaklama

BAKMADAN GEÇME!