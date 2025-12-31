×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep DEAŞ Operasyonu#Terörle Mücadele#DEAŞ Gözaltıları
Gaziantepte DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 19:05

Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Haberin Devamı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25- 30 Aralık tarihlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 34 şüpheli gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 9'u adli kontrol şartı ile olmak üzere toplamda 20 şüpheli serbest bırakıldı.

5 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep DEAŞ Operasyonu#Terörle Mücadele#DEAŞ Gözaltıları

BAKMADAN GEÇME!