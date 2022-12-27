Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içinde geçmişte silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içinde daha önce faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekiplerin operasyonları devam ediyor.