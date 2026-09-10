×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te damda halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Necla Deşirmenci#Aysel Baltan#Halı Yıkama
Gaziantepte damda halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 12:16

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde damda halı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapılan Necla Değirmenci ve Aysel Baltan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Kiracısı 3 çocuk annesi Aysel Baltan (34) ile birlikte damda halı yıkayan 2 çocuk annesi Necla Değirmenci (41), halı yıkama makinesinden kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edip Değirmenci’yi kurtarma çalışan Aysel Baltan da akıma kapıldı.

Gaziantepte damda halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın hayatını kaybetti

Kadınların çocukları, komşulardan yardım istedi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla iki farklı hastaneye kaldırılan Değirmenci ve Baltan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gaziantepte damda halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Aysel Baltan ve Necla Değirmenci'nin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınDanimarkalı turist kadına bıçaklı saldırı ve taciz: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandıDanimarkalı turist kadına bıçaklı saldırı ve taciz: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Necla Deşirmenci#Aysel Baltan#Halı Yıkama

BAKMADAN GEÇME!