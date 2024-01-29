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Gaziantep'te damat dehşeti! Eşinin ailesinin evini bastı: 4 kişi öldü, 3 yaralı

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#Damat#Gaziantep#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 10:54

Gaziantep’in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, eşinin ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

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lay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdı. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken Halil Çağlar olay yerinden aracıyla kaçtı.

Gaziantepte damat dehşeti Eşinin ailesinin evini bastı: 4 kişi öldü, 3 yaralı

Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı.

Gaziantepte damat dehşeti Eşinin ailesinin evini bastı: 4 kişi öldü, 3 yaralı

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Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Gaziantepte damat dehşeti Eşinin ailesinin evini bastı: 4 kişi öldü, 3 yaralı

 

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#Damat#Gaziantep#Cinayet

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