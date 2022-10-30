Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep’te çürümüş kadın cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kadın#Ceset#Gaziantep
Gaziantep’te çürümüş kadın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 20:09

Gaziantep’te 2 katlı metruk bağ evinde çürümüş kadın cesedi bulundu. Cesedin 6 ila 8 ay önce öldüğü iddia edildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Burkarakuyu Mahallesi yolu üzerinde bulunan 2 katlı bağ evine gitti. Pis kokuların yayıldığı binada arama yapan ekipler battaniye ve poşete sarılı ceset ile karşılaştı. Etleri tamamen çürüyen ve kemikleri kalan cesedin 6 ila 8 ay önce ölen bir kadına ait olduğu ileri sürüldü. Olay sonrası kimliği belirlenemeyen kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gaziantep’te çürümüş kadın cesedi bulundu

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aylar sonra cesedi bulunan kadının kimliğinin tespitine yönelik araştırma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberin Devamı

Gaziantep’te çürümüş kadın cesedi bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın#Ceset#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde