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Gaziantep'te çok sayıda uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

#Uyuşturucu#Operasyon#Gaziantep

Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 269 şüpheliden 20'si, mahkemece tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 269 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 13 kilo 711 gram metamfetamin, 2 kilo 215 gram esrar, 191 gram bonzai, 33 gram eroin, 265 uyuşturucu hap, 9 hassas terazi, 3 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Gaziantepte çok sayıda uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 249'u da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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