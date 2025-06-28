Gaziantep'te çatı katında çıkan yangında patlama! Onlarca kişi ölümden döndü!

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Olay, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ALEV TOPU ORTALIĞI KAPLADI
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği esnada ise büyük bir gürültüyle patlama yaşandı, alev topu ortalığı kapladı. Bu esnada alevlere su püskürten 2 itfaiye eri ile o sırada çatı katında bulunan onlarca vatandaş ölümden döndü.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın ve patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.