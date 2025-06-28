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Gaziantep'te çatı katında çıkan yangında patlama! Onlarca kişi ölümden döndü!

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#Gaziantep#Patlama#Yangın
Gaziantepte çatı katında çıkan yangında patlama Onlarca kişi ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 17:57

Gaziantep'te bir evin çatı katında çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında çatı katında bulunan onlarca kişi ölümden döndü.

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Olay, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantepte çatı katında çıkan yangında patlama Onlarca kişi ölümden döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, etrafı kaplayan alevlere hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladı.

ALEV TOPU ORTALIĞI KAPLADI

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği esnada ise büyük bir gürültüyle patlama yaşandı, alev topu ortalığı kapladı. Bu esnada alevlere su püskürten 2 itfaiye eri ile o sırada çatı katında bulunan onlarca vatandaş ölümden döndü.

Gaziantepte çatı katında çıkan yangında patlama Onlarca kişi ölümden döndü
Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı patlama anları ise o esnada kayıtta olan cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlama sırasında yaşanan panik ve olay yerindekilerin patlama şiddetiyle savrulma anları ise dikkat çekti.

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Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın ve patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Gaziantep#Patlama#Yangın

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