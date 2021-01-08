MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
GeriGündem Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere rağmen çarşılardaki insan yoğunluğu devam ediyor.

Koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama öncesi çarşılara akın etti. Kentin işlek noktalarından Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşların tedbirlere uymadığı gözlendi. Caddelerde denetim yapan polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı yönünde uyardı.  

Öte yandan, polis ekiplerince kent genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 409 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle