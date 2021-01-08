Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor

Koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama öncesi çarşılara akın etti. Kentin işlek noktalarından Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşların tedbirlere uymadığı gözlendi. Caddelerde denetim yapan polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı yönünde uyardı.



Öte yandan, polis ekiplerince kent genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 409 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.