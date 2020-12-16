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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor

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Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor
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GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu bölgelerde yoğunluk sürüyor. Sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapılan caddelerde, polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları uyarıyor.

Vaka sayılarının düşüş gösterdiği Gaziantep'te, yayılımın azaltılması amacıya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kentte insan yoğunluğunun olduğu 11 caddede 4 metrekare alana 1 kişi olacak düzenleme kararı aldı. Yeni kararın ardından yoğunluğun en fazla olduğu çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde ise insanların sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yan yana yürümeye ve alışveriş yapmaya devam ettiği görüldü. Caddede görev yapan polis ve zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maskelerini çene altına indirmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Gaziantep'te polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği saptanan 556 kişiye idari para cezası kesildi.

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