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Gündem
Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

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Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
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GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu caddelerde alışverişe ya da gezmeye çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Gaziantepte çarşılarda yoğunluk
Kentte koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde ise önlemlere uyulmadığı görüldü. Caddede sosyal mesafeye uymadan alışveriş yapan vatandaşlardan bazıları ise maskelerini çene altlarına indirdi. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Gaziantep'te polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 421 kişiye idari para cezası kesildi.

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