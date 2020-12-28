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GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk

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Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk
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GAZİANTEP'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çarşıların bulunduğu caddelerde yoğunluk oluştu.

Koronavirüs vaka sayılarının düşüş gösterdiği kentte ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çarşı merkezlerinde yoğunluk devam ediyor. Alışveriş yapanların birçoğunun sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve bazılarının ise maskelerini çenelerinin altına indirdiği görülürken, polisin vatandaşları önlemler konusunda sık sık uyardığı da dikkat çekti.

Öte yandan Gaziantep'te polis ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 506 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk

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