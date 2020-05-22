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Gündem
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu

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Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
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GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 23- 26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziantep'te vatandaşların alışverişlerini yoğun olarak yaptığı Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Polis araçlarından uyarıların yapıldığı caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Vatandaşlar, bayram ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya geldiklerini ifade etti.

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