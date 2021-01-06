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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te çarşılar ve PTT önlerinde yoğunluk

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Gaziantep’te çarşılar ve PTT önlerinde yoğunluk
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GAZİANTEP’te PTT ve banka şubelerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, belirlenen noktalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yaptı.

Gaziantep’te çarşılar ve PTT önlerinde yoğunluk
Koronavirüs vaka sayılarının düşüş gösterdiği Gaziantep’te çarşıların bulunduğu Karagöz ile Gaziler caddelerinde yoğunluk gözlendi. Yeni yılın ilk haftasında PTT ve banka şubelerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Maske ve mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı. Ekipler ayrıca denetim noktalarında da bilgilendirme çalışması yaptı.

Bazı kent sakinleri, yeni yılda fatura ödemek için sıraya girdiklerini ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

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