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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor

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Gaziantep’te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor
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GAZİANTEP’te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda, banka ve PTT şubelerinin önünde kalabalıklar oluştu. Polis, belirlenen noktalarda denetleme yaptı.

Gaziantep’te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor
Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Gaziantep’te çarşıların bulunduğu Karagöz ile Gaziler caddeleri ile buralardaki PTT ve banka şubelerinin önlerinde vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Maskelerini çenelerinin altına indirenleri polis ekipleri, gün boyu uyarırken denetim noktalarında da bilgilendirme çalışması yaptı.

Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklardan memnun olduklarını ifade etti.

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