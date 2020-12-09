Gaziantep’te çarşılar ile banka ve PTT önlerinde yoğunluk yaşanıyor

Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Gaziantep’te çarşıların bulunduğu Karagöz ile Gaziler caddeleri ile buralardaki PTT ve banka şubelerinin önlerinde vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Maskelerini çenelerinin altına indirenleri polis ekipleri, gün boyu uyarırken denetim noktalarında da bilgilendirme çalışması yaptı.



Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklardan memnun olduklarını ifade etti.