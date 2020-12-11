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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk

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Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk
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GAZİANTEP'te çarşıların bulunduğu caddelerde yoğunluk oluşturan vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadıkları görüldü.

Gaziantep'te vatandaşların çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yine yoğunluk oluşturduğu görüldü. Birçok kişi sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise maskelerini çene altına indirdikleri tespit edildi. Bazılarının ise sigara yasağını deldiği gözlendi. Polis ekipleri, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları sık sık uyarıyor. Kent merkezindeki bazı bankaların ve PTT şubelerinin önlerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Görevli polisler, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.

Vatandaşlar ise vaka sayılarında azalmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, virüsü yenmek için herkesin duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki vaka sayısında yüzde 35 oranında azaldığını belirtmişti.

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